Nuova lite tra Lulù e Jessica: “Vuole allontanarsi da me, non mi vuole più bene!”

Dopo l’ennesima lite avvenuta nella Casa del Grande Fratello Vip con protagonista Lulù (rimproverata da Barù), ancora una volta a farne le spese è stata la sorella Jessica. Quest’ultima sarebbe stata ancora una volta insultata dalla sorella minore che le ha dato della “leccona” per non essere intervenuta in sua difesa.

Lulù sbotta ancora con Jessica

Dopo aver litigato (e poi fatto pace) con Barù, Lulù si è sfogata anche con la sorella maggiore Jessica:

Lei adesso si sta comportando in un modo che lo ha detto anche ieri in confessionale quando parlavamo con Piera (la psicologa, ndr), che lei vuole allontanarsi da me perché pensa che tutta la vita l’ha dedicata a noi. Sai chi ha dedicato tutta la vita a noi? Mamma! Non tu, mi dispiace, è lei che si è fatto un cu*o così per i figli, non tu! Ed è sempre quello che ti ha detto mamma ogni volta: tu non sei la madre di Clarissa e Lucrezia, smettila di voler fare quella che vuole fare questo e quell’altro perché l’hai fatta sempre incazz*re!

Jessica si è tirata indietro dicendole di non essere più interessata a quella conversazione ed invitando Lulù ad andare a dormire, ma la giovane Selassié si è scaldata ancora di più:

Lei non mi vuole più bene, sai chi vuole bene a lei? Io, che quando avevo dei momenti da sola con Manuel la invitavo a stare con noi perché non mi fregava niente di stare quattro ore sola nel letto con Manu, non mi cambiava niente se stava con noi. Pensa te quanto ti voglio bene! […] Sei la prima a mettere il muso e te lo dice anche mamma, ma purtroppo è il tuo carattere e sbagli!

Dopo l’ennesima discussione, Jessica è rimasta da sola in camera con Manila la quale le ha dato della vera “Santa” per il suo atteggiamento con la sorella. Lei di contro si è detta stanca da questa situazione:

Non ce la faccio più… Possiamo arrivare già al 14 marzo? Mi tiro fuori perché proprio non ho voglia di commentare. Solo che mi dispiace perché sto in mezzo.

Il suo timore è che la lite precedente avuta con Barù possa in qualche modo “contaminare” il suo rapporto con Barù.