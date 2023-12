Gli animi nella Casa del Grande Fratello, nella serata di ieri si sono accesi al punto da portare ad una lite pesante tra Rosanna Fratello e Rosy Chin. A farla da padrona sono state alcune parole pesanti soprattutto da parte della cantante, in seguito ad uno sfogo avuto successivamente con alcuni inquilini.

Lite tra Rosanna Fratello e Rosy Chin al Grande Fratello

Nel bel mezzo della serata sarebbe accaduto qualcosa che avrebbe disturbato non poco Rosanna Fratello, tanto da raggiungere Marco Maddaloni e sfogarsi con lui:

Tu che sei napoletano capiscimi a me. La ciabatta… la ciabatta che mi voleva tirare. Chi? La cinese. Sì, quando si è tolta le scarpe. Credo fosse rivolta a me. Comunque non ha importanza, io ho le spalle larghe.

Maddaloni si è giustificato ammettendo di non essersi accorto di nulla poichè stava “con la testa a casa”, ovvero era totalmente assorto dai suoi pensieri dedicati alla sua famiglia, ed ha messo in dubbio il presunto gesto di Rosy Chin:

Ma io non credo che si sarebbe permessa a fare una cosa del genere… C’è stato un fraintendimento.

Rosanna ha poi aggiunto, riferendosi anche agli altri inquilini che le chiedevano cosa fosse successo:

Sono una persona educata. Non è successo niente, ragazzi… A me dispiace molto. A me dispiace moltissimo. Non è successo nulla, non voglio parlare di niente. State tranquilli ragazzi, sto benissimo. Mi aiutate se mi fate stare da sola.

Successivamente però, come ha sottolineato Biccy.it, Rosy avrebbe ascoltato lo sfogo di Rosanna ed avrebbe a sua volta perso le staffe:

Da una donna grande come te non mi piace sentire ‘la cinese’ in senso dispregiativo e mi infastidisce. Ma poi la cinese? Ho il tuo stesso nome. Mi sono tolta le scarpe per ballare, mica per lanciartele. Mi sembra follia.

La Fratello a sua volta, ha accusato Rosy, Fiordaliso e Anita di fare “comunella” e di sparlare di lei:

Dire la cinese è brutto? Direi che è brutto prendere in giro la mia persona. Tutte le battute, poi la ciabatta.

Successivamente avrebbe persino accusato la Chin di bullismo, ribadendo il lancio (!) della ciabatta.