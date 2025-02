Furiosa lite al Grande Fratello, Alfonso perde la pazienza con Chiara: “Basta parlare di Javier e Helena!”

Nel cuore della nuova edizione del Grande Fratello, si è verificato un episodio che ha scosso gli animi dei telespettatori. La coppia più chiacchierata di quest’anno, formata da Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli, ha vissuto il suo primo grande scontro. Dopo settimane di apparente tranquillità, un battibecco tra i due ha acceso i riflettori sul loro rapporto. La causa? Una discussione accesa riguardo alla continua focalizzazione su altri concorrenti, in particolare su Helena, Javier e Zeudi.

Scontro nella casa del Grande Fratello: Alfonso D’Apice stufo di Chiara Cainelli

La discussione è esplosa quando Alfonso ha accusato Chiara di voler parlare incessantemente degli altri concorrenti. “Io ti ascolto, ma se vuoi stare tutta la giornata a parlare di Helena, Zeudi, Javier, ma che me ne f0tte? Sei stata tutto il pomeriggio a parlare di loro, mi è venuto il mal di testa”, ha esclamato Alfonso, visibilmente infastidito dalla ripetitività degli argomenti trattati dalla fidanzata. La situazione è degenerata rapidamente, con Alfonso che ha chiesto a Chiara di trovare nuove tematiche per le loro conversazioni.

Chiara Cainelli: “Mi interessa parlare di quello che mi coinvolge”

La risposta di Chiara non si è fatta attendere. La giovane concorrente ha spiegato che per lei questi argomenti, legati ai suoi compagni di gioco, sono inevitabili, soprattutto in un ambiente ristretto come quello della casa:

A te non frega un ca**o di parlare di queste cose, ma io in amicizia sono fatta così. Siamo qui dentro chiusi, se avessi altre cose da fare non me ne fregherebbe niente.

Ma Alfonso, ormai esasperato, ha proseguito, evidenziando che se questo fosse stato il continuo argomento delle loro discussioni, avrebbe preferito un allontanamento. “Se vuoi stare tutto il giorno a parlare di questa cosa, ci sta pure che lui ti manda a ca*are”, ha concluso, lasciando intuire che la pazienza stava per finire.