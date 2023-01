Volano stracci tra Giulia Provvedi e Deianira Marzano nel corso di Casa Pipol. Chiacchierando dei motivi della rottura tra Nicole Murgia e Andrea Maestrelli, la performer ha accusato la gossippara di riportare i fatti in maniera troppo approssimativa.

“Non è volato il piatto. – afferma Giulia Provvedi – non è stato lanciato e l’hanno spiegato e dovresti saperlo tu visto che sai tutto. Il piatto si è rotto ed è partito un pezzo. Quando si dice il ‘lancio del piatto’ questa è un’accusa verso la Murgia e stai insinuando questa cosa”.

La cantante de Le Donatella ha aggiunto:

Questa è una cosa grave e bisogna parlarne bene. Non è una cosa da poco. Cambiano le intenzioni… se glielo sbatto in faccia oppure lo lancio cambiano le cose, ma cosa stai dicendo? Impara a dire le cose in maniera corretta. Per quale motivo è finito in ospedale, diccelo tu!

La parentesi di Nicole e Andy è stata brutta. Non sono convinta che questa parentesi sia come l’ha raccontata lei. Stai attenta a parlare di piatti lanciati perché non sai la verità… fly down!