Prosegue il rapporto altalenante tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, attuali concorrenti del Grande Fratello Vip alle prese con una presunta conoscenza dai risvolti un po’ “teatrali”.

Gianmaria e Sophie litigano nella notte

Nella notte, dopo un giretto in confessionale, Sophie e Gianmaria hanno animatamente discusso sul loro rapporto in Casa. L’ex tronista ha accusato l’imprenditore di non avere con lui alcun rapporto oltre i baci e le carezze.

Per il popolo della rete, invece, l’arrivo del drone con tanto di messaggio misterioso e il giro in confessionale, avrebbero riaperto un nuovo capitolo al “teatrino” creato ad hoc nella Casa.

Gianmaria ha pensato che il drone possa essere da parte di un manager influente che vuole organizzare questa dinamica. Apperò il Pinocchio ingenuo non è così ingenuo, però poi se si tratta di Sophie fa finta di non vedere e di non sentire, guarda caso. #gfvip — #Rare 🎥 (@DioBenedicaMe) October 27, 2021

Cmq Sophie ha cambiato atteggiamento con Gianmaria ,le i forse spera che quel drone sia per lei #gfvip — Leo (@ellebisi1) October 28, 2021

Secondo gli internauti, infatti, questo avvicinamento sarebbe solo frutto di una precisa strategia dell’esterno senza nessun reale coinvolgimento.

Nonostante questo, gli amici della rete vedono sicuramente più coinvolgimento da parte di Gianmaria che in Sophie, spesso coinvolta a mantenere in piedi la sua “rivalità” con Soleil.

Sophie: Se la sera mi accarezzi la coscia ma poi per tutto il giorno praticamente non parliamo capisci che in me non può crescere nulla, resterà una cosa fisica e basta HA RAGIONE #GFVip pic.twitter.com/Ni716MAj1V — Perle TV🔴⚫ (@MatFeeMan) October 28, 2021