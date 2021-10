Gaia Zorzi svela cosa è accaduto con Akash Kumar dopo la loro lite nel corso del GF Vip Party. Il modello, famoso per essere molto permaloso, ha deciso di bloccarla sui social.

Durante il collegamento con il GF Vip Party, Gaia Zorzi “rea” di avere sbagliato il numero di giorni di permanenza di Akash all’Isola, si è presa il suo immotivato rimprovero:

Tu saresti la sorella di Tommaso Zorzi? Ah, non ti conosco, sai com’è, conosco Giulia. La Salemi ha fatto un bel po’ di cose. Te non so chi sei… Non puoi dire a uno che fa il modello da 15 anni che mi rende famoso Tommaso. Poi dici 5 o 8 giorni, sono 7. Se non sai le cose vai a studiare!

Hai fatto la fenomena 5 o 8 giorni, quando hanno parlato soltanto di me in quel programma e ho portato lo stile. Dai fammi le domande che non è che sto qua ad ascoltare te che manco ti conosco. A 6 anni ero in Benetton, cinema…