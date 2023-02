Elodie, dopo la straordinaria performance di Sanremo 2023 con “Due”, si è raccontata senza filtri durante “Sento ancora la vertigine”, la docu-serie sulla sua vita disponibile su Prime Video.

La cantante uscita da Amici ha svelato di aver sfiorato una rissa in aeroporto: “Non hai capito che ho fatto…”, ha affermato Elodie per poi aggiungere:

Sono impazzita. Stavo lì in aeroporto, a Pescara non ricordo, ed ero sovrappensiero. E sento uno al telefono parlare di me e dire ‘È passata una che somiglia a Elodie’. Io ero sempre nel mio mondo. Poi lo sento ancora aggiungere ‘Sta sotto effetto di qualcosa’”.