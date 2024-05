Nonostante il Grande Fratello sia terminato da un paio di mesi, le coppie uscite fuori dal reality show continuano a fare discutere: ecco gli ultimi pettegolezzi.

Secondo Amedeo Venza, una coppia del Grande Fratello avrebbe litigato furiosamente tanto da “separarsi” malamente:

Mi dicono che una coppia del GF è in forte lite in questo momento. Lui l’avrebbe lasciata da sola nella sua città e sarebbe andato via senza troppe spiegazioni.

A questo il gossipparo ha aggiunto le iniziali “M e P” e in molti hanno pensato a Mirko e Perla ma potrebbero essere anche Masella e Petris.

Venza ha proseguito:

Ho detto che c’è una forte lite in corso da un paio di giorni. Non si sono lasciati, anche io ho un mio pensiero. Secondo me la parte maschile di questa coppia non è assolutamente presa dalla fidanzata.

E questo lo capirete con il tempo. Detto questo, se provano a smentire racconto anche quello che è successo. Bisogna prender e il buono e il brutto.