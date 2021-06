Francesco Chiofalo ha espresso il suo punto di vista sulla ex fidanzata Antonella Fiordelisi dopo la presunta lite con Elisabetta Gregoraci. Nel frattempo, il padre dell’influencer ha sbugiardato il personal trainer.

Lite Fiordelisi-Elisabetta Gregoraci: padre di Antonella sbugiarda Chiofalo

Come abbiamo riportato noi di Blog Tivvù, Francesco Chiofalo aveva parlato tramite le sue storie di Instagram di questa indiscrezione ormai più di 24 ore fa.

I colleghi di Giuseppe Porro hanno riportato la notizia così come gli amici di Very Inutil People ed entrambi, per la correttezza che ci insegna il nostro lavoro, hanno citato la nostra fonte (a differenza di altri siti di Gossip e TV che fanno finta di soffrire di piccole amnesie).

Proprio sotto il post Instagram di Giuseppe Porro, il padre di Antonella Fiordelisi è intervenuto sulla questione sbugiardando Francesco Chiofalo.

E se Lenticchio sostiene di essere in buoni rapporti con Antonella Fiordelisi e di essere in contatto con lei, il padre della ragazza la pensa diversamente:

Sono allucinazioni. Mia figlia non lo sente da oltre quattro mesi. Ma se lui è più contento nell’immaginarsi queste cose… ben vengano.

Cosa aveva detto Chiofalo

Ovviamente ho saputo, anzi me lo ha raccontato Antonella la sera stessa che è successa questa cosa perché comunque noi siamo in buoni rapporti, io le voglio bene e lei pure, ogni tanto capita di sentirsi e quindi mi ha raccontato l’accaduto, quello che è successo… riporta BlogTivvù – Preferisco non esprimermi però in merito a questa situazione perché sono liti tra donne, sono cose tra loro e non mi va neanche di mettere altra benzina sul fuoco, quindi… Vi voglio bene ma lasciatemi fuori da ste cose, non ne voglio sapere niente!

Ad inizio articolo il VIDEO con le parole di Chiofalo.