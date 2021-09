Fedez e Chiara Ferragni hanno commentato la paparazzata comparsa tra le pagine del settimanale Chi Magazine uscito proprio stamattina con il nuovo numero. La coppia, come di consueto, ha reagito in maniera sportiva.

A testimonianza che il litigio immortalato dal giornale di Alfonso Signorini è stato di poco conto, sia Fedez che Chiara Ferragni hanno condiviso un meme di Twitter aggiungendo: “Spesso anche così”.

Essendo una coppia come tutte le altre, anche Fedez e Chiara avranno i loro alti e bassi. Tra di loro tutto procede a gonfie vele e proprio oggi hanno festeggiato i tre anni di matrimonio.

Il rapper, proprio per questo motivo, ha voluto anche condividere una bellissima dedica per la moglie:

5 anni fa ho scritto una canzone che mi ha fatto conoscere la persona della mia vita, esattamente 3 anni fa ci siamo sposati. Grazie per esserci sempre, grazie per avermi donato le anime più preziose della mia vita. Grazie per essere il mio Leone e la mia Vittoria. Ti amo!