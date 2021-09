L’amore non è bello se non è litigarello: può cantarlo forte Fedez, protagonista di una pesante lite con la moglie Chiara Ferragni. Una discussione prontamente immortalata dai paparazzi che è stata poi pubblicata sul settimanale Chi. Quelle foto sono diventate prontamente virali.

Il magazine diretto da Alfonso Signorini, a fine agosto aveva pubblicato la paparazzata di Fedez e Chiara Ferragni in vacanza, sullo yacht, nel bel mezzo di una lite furiosa. In merito scriveva:

Lui con la sua rabbia furibonda ha fatto esplodere lei in un lungo pianto. Purtroppo dopo le grida non è tornato il sereno. Nessuna pace immediata tra i due. Fedez si isola e sparisce dai radar, resta in cabina due giorni fino al ritorno a Milano.

A confermare tutto è stata la coppia durante una diretta social ripresa anche da Biccy.it. Fedez in una live ha dichiarato:

Sui motivi la Ferragni si è sbilanciata un po’ di più precisando:

Il rapper ha allora aggiunto:

Wow ti sei sbilanciata tantissimo. La lite quindi c’è stata, ma easy, cose risolvibili. Alla fine poi abbiamo chiarito infatti. Io poi stavo organizzando questa sorpresa per il nostro anniversario, ma in realtà non dovevo cantare. Avevo chiamato questo pianista fantastico che fa questi spettacoli in giro per il mondo su questa pedana galleggiante. In realtà dovevamo stare lì io e lei ad ascoltare le sue composizioni. All’ultimo mi sono detto che sarebbe stato bello cantarle il nuovo pezzo.