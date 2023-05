Volano stracci, all’Isola dei Famosi, tra Marco Mazzoli e Fabio Ricci dei Jalisse. Il motivo è da rintracciare proprio nell’esito della nomination, che vede Fabio a rischio. In particolare non avrebbe preso affatto bene la nomination da parte del naufrago che negli ultimi giorni avrebbe iniziato a guardarlo con occhi diversi.

Fabio dei Jalisse e Marco Mazzoli: lite all’Isola

Nell’ultimo daytime dell’Isola dei Famosi è andato in scena uno scontro molto duro tra Mazzoli e Fabio. Marco, evidentemente, avrebbe messo in atto una sua particolare strategia in occasione delle ultime nomination, anche se Fabio proprio non riesce a comprenderne il motivo: “Mi aspettavo nominasse Paolo, perché comunque loro due sono tanto forti. Invece ha detto: proprio perché ci sono stati degli screzi tra di noi”, ha commentato.

Mazzoli, al tempo stesso, si è giustificato asserendo di non avere nulla di personale nei confronti di Fabio, ma di aver fatto il suo nome dopo aver scoperto di dover nominare due persone:

Ieri mi hai detto ‘ho capito perché mi hai votato’, non è stata una scelta. Non sapevo che bisognava dare due voti, infatti ho chiesto a Paolo chi dovevo votare. La motivazione me l’ha sono inventata al momento perché dovevo dare una giustificazione.

Una giustificazione che a Fabio non avrebbe affatto convinto, tanto da attaccare in maniera molto dura Mazzoli:

Non ti sto aggredendo, a fan**o ci mandi qualcun altro. Ti dà fastidio se ti dico che ti ho conosciuto meglio? Devi giocare solo te o posso giocare anche io? L’ho sempre detto che sei il principino.

Marco Mazzoli ha quindi replicato:

Non stai giocando, mi stai insultando. Guarda che i soldi che ho me li sono guadagnati tutti, non devo dire grazie a nessuno.

Fabio dal canto suo ha proseguito:

L’ho chiamato principe perché siamo alla corte di una persona che fa quello che vuole. Da infame è la tua mossa, lui è bravo a girare le carte, io non mi faccio prendere in giro.

Marco ha quindi chiosato:

Adesso mi stai sul ca**o. Ti ho votato? Godo che ti sbattono fuori la settimana prossima.