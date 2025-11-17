Lite col proprietario di casa per Noemi e Totti: il cambio di casa

Totti e Noemi lasciano l’attico: tensioni con il proprietario alla base del trasferimento

Francesco Totti e Noemi Bocchi cambiano casa. A tre anni dal loro arrivo nel prestigioso attico di Roma Nord, la coppia ha deciso di preparare le valigie e voltare pagina. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, all’origine della scelta ci sarebbero attriti con il proprietario dell’immobile.

Infiltrazioni e lavori a carico dell’ex capitano: nasce la disputa

Le prime ricostruzioni parlano di una serie di infiltrazioni d’acqua che avrebbero danneggiato l’appartamento. Totti, per non attendere ulteriormente, avrebbe provveduto a far effettuare interventi straordinari pagando di tasca propria. Una volta conclusi i lavori, l’ex numero 10 avrebbe sottratto le spese sostenute dal canone mensile.

Una decisione che il proprietario non avrebbe affatto gradito: dal suo punto di vista, dopo tre anni di permanenza, alcuni dei danni riscontrati sarebbero imputabili alla coppia. Per questo avrebbe chiesto di saldare integralmente le mensilità trattenute.

La nuova casa: un quartiere “vip” e la formula rent to buy

Per evitare ulteriori tensioni, Totti e Noemi hanno optato per un trasloco in un’altra zona molto frequentata da volti noti dello spettacolo. Tra i futuri vicini di casa ci sarebbe anche Paolo Bonolis. Il nuovo alloggio è stato scelto tramite la formula “rent to buy”: un periodo iniziale di affitto con possibilità di acquistare l’immobile a un prezzo già stabilito.

Il superattico lasciato alle spalle

La precedente casa, scelta dalla coppia nel 2022, era un attico panoramico con vista sulla piscina condominiale: dieci locali, tre bagni e una grande terrazza. Un’abitazione lussuosa che sembrava perfetta per cominciare una nuova fase della loro vita. Con il tempo, però, i problemi strutturali e la conseguente gestione dei lavori avrebbero incrinato il rapporto con il proprietario, fino alla decisione di andare via.

Si andrà verso un accordo?

Resta da capire se la vicenda potrà chiudersi con un’intesa tra le parti oppure se il dissidio finirà in tribunale. Al momento entrambe le fazioni sembrano disposte a trovare una soluzione pacifica, ma nulla è stato ancora definito.