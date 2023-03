Lite censurata al GF Vip, Antonella e Oriana “costrette” a non discutere: Tavassi vuota il sacco – VIDEO

Continua la censura al Grande Fratello Vip. Nel corso della giornata di ieri, Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli hanno discusso e la regia ha immediatamente cambiato l’inquadratura.

Lite censurata al GF Vip, Antonella e Oriana “costrette” a non discutere

In serata Tavassi ha svelato cosa sta accadendo nella Casa: il GF non vuole nemmeno battibecchi tra di loro, specie dopo le ultime dinamiche esplosive che hanno portato alla squalifica di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro.

L’indiscrezione è stata condivisa da Deianira Marzano che ha postato un messaggio privato di una sua follower che ha svelato l’accaduto.

Dopo una puntata serale eccessiva che aveva scatenato la rabbia di Pier Silvio Berlusconi, al Grande Fratello Vip le cose sono cambiate ed i vipponi sono stati ripetutamente “vittime” di censura e provvedimenti seri (due squalifiche nel giro di poco).

L’ottava edizione sarà censurata fin dalle prime battute oppure qualcosa cambierà in divenire così come è accaduto in queste settimane?

Staremo a vedere!