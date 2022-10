La diretta del Grande Fratello Vip si è fermata per più di quattro ore. Sia il sito che il canale 55, non sono state trasmesse le immagini in real time ma è stato mandato in onda un “Rewind” delle puntate precedenti.

Lite furiosa o blackout? Salta diretta del Grande Fratello Vip: presunti motivi

E se secondo Amedeo Venza (il video in apertura) ci sarebbe stata una lite che avrebbe costretto la produzione ad interrompere la diretta, le voci arrivate a FanPage parlano di un’altra possibilità:

Stando a quanto apprende Fanpage da fonti vicine al programma, l’entità del problema è riconducibile a un blackout che ha messo fuori uso l’intero meccanismo di riprese all’interno della casa, situata come noto nel complesso di Cinecittà, a Roma. La ripartenza del sistema sta comportando grossi problemi e non è ancora chiaro per quanto proseguirà la sospensione della diretta.

Quale sarà la verità?

“Lite furibonda nella Casa del Grande Fratello Vip”, ecco per quale motivo sarebbe saltata la direttahttps://t.co/twylmc3jrZ#gfvip #gfvip7 — BlogTivvu.com (@blogtivvu) October 5, 2022

Cosa ha detto Amedeo Venza

“Pare che il motivo sia proprio questo, oggi all’interno della Casa del GF Vip è scoppiata una lite furibonda. Sono arrivati veramente agli estremi tanto che hanno dovuto bloccare la diretta. Non so cosa sia successo di preciso ma questo pare sia il motivo”, ha affermato Amedeo Venza nel video che trovate in apertura.