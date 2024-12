Lite accesa tra Bernardo Cherubini e Lorenzo Spolverato: “Non fare l’attore con me e non giudicarmi!”

Nelle passate ore, Bernardo Cherubini, noto per essere il fratello maggiore di Jovanotti, ha perso la pazienza durante una conversazione con Lorenzo Spolverato, modello milanese, nella Casa del Grande Fratello. Il diverbio è nato quando Lorenzo ha suggerito a Bernardo di nominare Luca Calvani. La reazione di Cherubini è stata immediata e intensa: “Se vuoi fare l’attore con me, puoi alzarti e andartene. Non puoi permetterti di giudicarmi”.

Il confronto tra Bernardo Cherubini e Lorenzo Spolverato infiamma la Casa

Questa frase, pronunciata con fermezza, ha scatenato una discussione accesa che ha coinvolto ricordi d’infanzia e differenze generazionali, aggiungendo profondità a uno scambio altrimenti legato a dinamiche di gioco.

Bernardo ha ricordato a Lorenzo un passato comune fatto di difficoltà, affermando: “La mia infanzia è stata dura come la tua. Veniamo entrambi dalla strada, e sai cosa si impara dalla strada? La lealtà”. Queste parole, cariche di emozione, hanno spinto Lorenzo a ribattere con calma, negando ogni intenzione di manipolazione: “Non sparlo delle persone, non lo faccio mai. Non volevo manipolarti”.

Cherubini ha concluso ribadendo il suo bisogno di separare il gioco dalla sfera personale: “Non ho bisogno di consigli di vita, non mi servono. Hai detto: ‘Adesso hai uno da votare’. Non mi piace questa dinamica”. Lorenzo, dal canto suo, ha tentato di spiegare che il suo intento era semplicemente analizzare atteggiamenti, ma Bernardo non è sembrato convinto.