Il caso Mammucari-Fagnani continua a far rumore: la reazione di Amadeus e due cantanti

La lite tra Teo Mammucari e Francesca Fagnani durante l’intervista a Belve continua a far discutere, ma ora irrompe inaspettatamente in un altro contesto televisivo: La Corrida. Nella recente puntata del programma condotto da Amadeus, l’episodio ha preso una piega del tutto inattesa quando un concorrente ha chiesto al conduttore di passare al “tu”, salvo poi ripensarci.

Lite Mammucari-Fagnani a Belve, frecciatina di Amadeus

Tutto è iniziato con il signor Paolo, un partecipante che ha chiesto a Amadeus di rivolgersi a lui in modo informale. Dopo un breve momento di confusione, il concorrente ha cambiato idea, creando un divertente siparietto. Amadeus, cogliendo l’occasione, ha commentato con ironia: “Che facciamo come la Fagnani e Mammucari? Proprio no dai”.

La citazione ha scatenato le risate del pubblico e un applauso caloroso, mentre il riferimento alla recente polemica a Belve ha immediatamente acceso il web.

L’intervista lampo di Mammucari a Belve – durata meno di 20 minuti – e il suo abbandono dello studio restano tra i momenti più discussi della TV italiana. Oltre ad Amadeus, sono intervenuto anche due note cantanti: Loredana Bertè e Noemi. Entrambe si sono schierate dalla parte della conduttrice.

La Bertè è stata particolarmente chiara:

Cara Francesca Fagnani, anche se a noi piacciono le ‘non signore’, devo dirti che ieri con Teo Mammucari sei stata proprio una vera SIGNORA. Immensa e bravissima, come sempre. Sono senza parole.

Più enigmatica Noemi, che si è limitata a scrivere: “Incommentabile!”.