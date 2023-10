Poco prima della puntata del Grande Fratello, è scoppiata una lite inattesa tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi che farà guadagnare nuove clip all’attrice. Cosa è successo davvero non è chiarissimo, ma evidentemente l’attrice ha avvertito il sentore di falsità da parte del suo nuovo amico, prendendo le distanze da lui.

Lite tra Beatrice e Garibaldi prima della puntata del Grande Fratello

Garibaldi è corso ai ripari chiedendo subito a Beatrice cosa non andasse tra loro, ma la Luzzi non ha voluto sentire ragioni: dovrebbe essere lui a parlarle una volta per tutte e non il contrario. E questa volta Beatrice sembra essere irremovibile.

La gieffina non ha alcuna intenzione di cedere ed avrebbe dato a Garibaldi l’ultima occasione per chiarirsi, prima di sbottare: “Ci vediamo tra qualche anno!”.

no io avrei avuto così paura che alla domanda “Hai qualcosa da dirmi? È l’ultima occasione” le avrei confessato anche i peccati dell’asilo pic.twitter.com/iXJmF9wZtY — Paola. (@Iperborea_) October 9, 2023

no raga beatrix ha capito tutto, hanno litigato lei e garibaldi, lei praticamente gli ha detto che se ha qualcosa da dirle è meglio farlo adesso che vedere tutto stasera, poi hanno scazzato e lei gli ha detto “ci vediamo tra qualche anno”, tutto così all’improvviso, aiut — Paola. (@Iperborea_) October 9, 2023

Rivolgendosi a Giuseppe, nel corso della discussione la Luzzi ha precisato:

Devi andare avanti, devi essere proattivo, non puoi solo chiedere. Troppo facile. Capisci? C’è una differenza… capisci?

“Ho sbagliato?”, ha domandato il calabrese, ma la domanda ha fatto ulteriormente agitare Beatrice:

Ancora… stessa impostazione. Dai, quando cambi impostazione torna da me. Aspetto anche qualche giorno ma non puoi far domande. Perché è falso, è retorico quello che stai facendo. Se hai qualcosa da dire me la dici ma non puoi venire a chiedere a me. Non accetto che mi si chieda perché sono distante.

nonostante non sia il mio tipo, Bea qua mi ha fatto venir voglia di infilarle la lingua in bocca, così si flirta porcamiseria 👅 #grandefratello pic.twitter.com/terlqznwpD — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 9, 2023

Nonostante questo, Beatrice ha anche spiegato che non attende le sue scuse:

Non c’è bisogno di chiedere scusa. Anche solo spiegare… devi farlo tu. Ok? Quando sei pronto vieni. Io ti aspetto. Ciao.

Quella di stasera si preannuncia una puntata davvero scoppiettante (finalmente!).