L’avvocato Giacomo Frazzitta ospite di Pomeriggio 5 in collegamento da Mazara Del Vallo con Barbara d’Urso, è intervenuto sul caso di Denise Pipitone, dopo aver rivelato che il gruppo sanguigno non fosse lo stesso di Olesya Rostova.

Mi auguro che il livello d’informazione in Italia non arrivi mai a questo punto.

Abbiamo assistito ad un reality macabro, terribile. Hanno cercato di cambiare le carte in tavola e non volevano darmi il gruppo sanguigno di Olesya, non aveva senso… era un tentativo per cercare di fare audience facendo il gioco della busta.

Successivamente ha preso parola Roberto Alessi mettendo in discussione Olesya Rostova:

Tempo fa Olesya è andata nella stessa trasmissione e le avevano trovato una madre a 700 chilometri da Mosca. C’è stato un incontro, questo me lo dice un mio collega moscovita. C’è stato l’incontro ma non erano parenti. Quando Olesya dice che vuole sapere il suo gruppo sanguigno per confrontarlo, sta dicendo una bugia perché lei lo conosce già… questo mi fa sospettare di questa ragazza perché non può dire di non sapere quale sia il suo gruppo sanguigno per confrontarlo con Piera Maggio.

L’avvocato Frazzitta si è innervosito fino ad abbandonare il collegamento:

Pronta la replica di Barbara d’Urso:

Avvocato aspetta un attimo, forse non hai capito quale è stata la domanda. Ha un carattere particolare… c’è un grandissimo equivoco. Mi dispiace molto che sia andato via visto che l’ho trattato con rispetto e educazione. Mi dispiace molto che l’avvocato di Piera Maggio sia andato via dicendo ‘Facevo bene a non venire’. Non ci interessa più, non mi sembra educato ciò che ha fatto.

Sono ore di grande tensione ed anche l’avvocato sarà molto teso ed ho trovato poco carino il modo in cui è andato via, bastava ascoltare senza andare via così.