Durante Amici 22, Angelina Mango e Maddalena Svevi avevano stretto un bellissimo rapporto che tanto piaceva agli estimatori del talent show di Maria De Filippi: cosa è successo in queste ore?

Secondo Amedeo Venza, Angelina e Maddalena avrebbero litigato e, proprio il blogger, ha spiegato lo strano motivo che avrebbe spinto la cantante a smettere di seguire la ballerina ed ex fidanzata di Mattia Zenzola:

Angelina e Maddalena hanno litigato. La prima ha tolto il segui all’altra e il motivo è curioso. Praticamente qualche giorno fa le due si sono lanciate frecciatine in una chat whatsapp che hanno con gli altri ex di Amici. Pare che Maddalena abbia avuto da ridire su Angelina e invece di mandare il messaggio in privato a un suo compagno di Amici, l’ha mandato nel gruppo whatsapp! Da lì è partita la discussione.

Cosa ne pensate?

Non mi stupisce più di tanto. Maddalena sarà anche una valida ballerina, ma caratterialmente ha allontanato persone che le avrebbero fatto del bene. E se Angelina, che non è una tipa che litiga pesantemente, è arrivata a ciò, allora vuol dire che il fatto è grave. https://t.co/NGPJxkcP0P

Ho paura del buio, dei fantasmi, dei mostri, degli insetti, delle isole, degli aerei, delle moto, dei crostacei, dei ladri, degli squali, dell’ansia, dell’insonnia, degli attacchi di panico. Ho paura di un sacco di cose, ma non ho paura di amare. E ognuno di noi dovrebbe avere la fortuna di non avere paura di amare.

La prima cosa che mi hanno insegnato i miei genitori è stato l’amore, le scelte mosse dell’amore, i gesti mossi dall’amore. Crescendo ho capito che ci vuole anche coraggio ad amare, perché l’amore fa male. Così mi sono imposta di non avere mai paura, di avere coraggio.

Questo ho potuto farlo perché sono libera, sono fortunata. Conosco la strada e ho una macchina per attraversarla. Mentre milioni di persone ancora oggi non hanno questa fortuna. È paradossale, ma l’amore a molte persone costa e questo a me fa paura.

Io sono piccola, ma essere qui è per me un onore gigante. E la presenza di tutti voi è il gesto d’amore per eccellenza, il più grande che possiamo fare. Io vi ringrazio e vi prometto che mi impegnerò ogni giorno per convincere la gente ad avere paura del buio, tanto chi ama è luminoso.