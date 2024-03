Lite tra Alessio e Perla: lei piange, lui bestemmia (ancora) e dà un pugno al tavolo

Tensione alle stelle nalla Casa del Grande Fratello e nuova lite tra Alessio Falsone e Perla Vatiero a poche ore dalla nuova puntata del reality di Canale 5. Cosa è successo? Ad accendere la scintilla sarebbe stato un errore commesso dalla gieffina.

Lite tra Alessio e Perla al Grande Fratello

La preparazione di una crepes con troppo olio da parte di Perla avrebbe portato alle lamentele di Alessio. Da qui l’intervento della salernitana che, stizzita, ha replicato:

Falle tu allora! Era pochissimo, capirai. Me la prendo io quella, non fa niente, ti prendi la seconda tu!

Proprio il suo tono non sarebbe andato giù a Falsone che rivolgendosi ad alcuni inquilini presenti in cucina ha commentato:

Risponde come se fosse… Non le si può dire niente. Dovrebbe ogni tanto ricordarsi di stare easy.

Quando Perla è tornata in cucina ribadendo che avrebbe preso la prima crepes con ‘troppo’ olio, Alessio ha tentato di spiegarle il suo punto di vista:

E’ il modo in cui rispondi subito che è proprio… Sei stata proprio… Ti voglio proprio bene a te guarda… Tu rispondi di mer*a e non dici mai “è vero ho risposto di mer*a”, fammi capire… Non lo so, sono sempre gli altri… Poi devo venire io ad abbracciarti e dirti che ti voglio bene.

A quel punto però Perla sarebbe andata via in lacrime verso la camera. La reazione di Alessio? Una (nuova) bestemmia in diretta tv ed un pugno dato sul tavolo per la rabbia, prima di raggiungere la gieffina.

Una nuova discussione tra Perla e Alessio… 💥 #GrandeFratello pic.twitter.com/TsuucyQZu5 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 7, 2024