Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno litigato durante la pubblicità del Grande Fratello Vip, proprio come vi avevamo rivelato alcune ore fa. L’opinionista, ospite di Casa Chi, ha raccontato ogni dettaglio dell’accaduto.

Per esempio, con Miriana che non sa attaccare… questo non significa come lei dice “vittimismo”. Significa essere una donna molto educata che di fronte Katia e Soleil ha accusato il colpo e si è messa in disparte magari anche piangendo.

Adriana Volpe ha svelato di aver litigato con Sonia Bruganelli durante un blocco pubblicitario del GF Vip:

E’ successo la qualunque nella pubblicità. Lei mi ha accusato di essere la paladina delle donne piagnucolone e del vittimismo e di usare questo politicamente corretto sempre a fin di bene facendo la buonista… me ne ha dette di tutti i colori ed ovviamente io ho reagito perché ho detto che lei è una donna insensibile che difende l’indifendibile.

Quella frase di Soleil detta in maniera strategica per infierire per me dietro c’era cattiveria. Poi quando ho sentito in diretta che lei forse non sapeva del dramma… tutti lo sapevano. Lei ha usato quella frase ad hoc per mandare in bestia le persone tipo come ha fatto con Raffaella, Ainett e Samy. Via via qualche scivolone l’ha fatto.

Però dico anche per fortuna che c’è Soleil perché crea grandissime dinamiche e porta livelli sempre differenti di dialoghi e di racconto. È una fuoriclasse. Un purosangue là dentro. Forse è da salvaguardare all’interno della Casa.