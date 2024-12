Lista esclusi da Sanremo 2025: tutti i Big lasciati fuori dal Festival di Carlo Conti

Il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo 2025 è ufficialmente iniziato con la presentazione dei 30 big in gara da parte di Carlo Conti al TG1. Tuttavia, mentre i prescelti festeggiano, l’attenzione si sposta inevitabilmente su chi è rimasto fuori. Grazie a un’accurata analisi di All Music Italia, emerge una lista di esclusi che ha già fatto discutere appassionati e addetti ai lavori.

Gli esclusi da Sanremo 2025: la lista completa

Tra i nomi più chiacchierati troviamo i Jalisse, che continuano a sperare in un secondo trionfo senza successo, e Al Bano, spesso presente nei rumors ma assente dalla lista ufficiale. Spicca anche il nome di Patty Pravo, impegnata in un nuovo progetto discografico, e dei Nomadi, una delle band più amate di sempre.

Delusione per artisti come Aiello, Ermal Meta, Tommaso Paradiso, e Paolo Vallesi, che non sono riusciti a convincere la direzione artistica. Anche figure storiche come Povia e nomi freschi come Matteo Paolillo non calcheranno il palco dell’Ariston, lasciando spazio a nuove voci e sonorità.

Tra i nomi esclusi spiccano ex talent come Enrico Nigiotti, Virginio, Aka7even, LDA e Alberto Urso, ma anche icone pop come Anna Tatangelo, Alexia e Arisa, entrambe date per certe dai fan. Non ci saranno nemmeno figure femminili di spicco come Mara Sattei, Verdiana, Chiara Galiazzo, Elettra Lamborghini, e Irene Grandi, nonostante progetti promettenti. E’ stato un ‘no’ anche per Povia e Sal Da Vinci, che avrebbe partecipato in gara con suo figlio.

Sul piano dei rapper e trapper, i no che sono fioccati riguardano: Dani Faiv, Luchè, Sfera Ebbasta e Shade.

E poi ancora, no secco per Myss Keta, Mietta e Paola e Chiara.

Un tocco di nostalgia che avrebbe potuto far vibrare l’Ariston è stato negato: artisti come Gabry Ponte, Gigi D’Agostino, e gli Eiffel 65 non parteciperanno, nonostante proposte che promettevano spettacolo.

Tra gli altri esclusi a Sanremo 2025, anche Venerus, Benji & Fede, Matteo Romano, Boomdabash e Matteo Bocelli, figlio di Andrea.