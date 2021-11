Il mese di dicembre sta per arrivare e, nella Casa del Grande Fratello Vip, potrebbe essere tempo di uscite eclatanti così come nuovi ingressi. Domani sera, per esempio, dovrebbero entrare alcuni concorrenti pronti a ringalluzzire le dinamiche un po’ spente.

Concorrenti del Grande Fratello Vip che potrebbero lasciare a dicembre

E se alcuni concorrenti entreranno, altri potrebbero abbandonare il GF Vip entro il 13 dicembre, prima data in cui la maggior parte dei partecipanti ha firmato per restare in Casa.

Tra gli “abbandoni” celebri, potrebbero decidere di rinunciare alla vittoria: Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo, Lulù Selassiè, Aldo Montano e Soleil Sorge.

Katiuscia, parlando con Miriana, ha svelato di avere degli impegni lavorativi nel corso delle vacanze natalizie. Lulù Selassiè, invece, il 12 dicembre avrebbe in programma un viaggio con la madre.

Aldo Montano, invece, potrebbe lasciare semplicemente per passare le festività al fianco della sua famiglia (e la stessa cosa potrebbe accadere a Manila Nazzaro, Maria Monsè e Carmen Russo).

Soleil Sorge, proprio in queste ore, per “colpa” dei triangoli amorosi, ha “minacciato” di andare via entro il 13 dicembre mentre Manuel Bortuzzo potrebbe uscire per occuparsi del film sulla sua vita come precisato da papà Franco proprio in questi giorni.

Personalmente credo che Katia, Aldo e Manuel potrebbero seriamente abbandonare a dicembre mentre ho grossi dubbi sugli altri concorrenti: voi che ne pensate?