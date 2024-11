La rivalità tra Lino Giuliano e Raul Dumitras, ex volti di Temptation Island, ha raggiunto nuove vette di tensione. Stavolta, al centro della polemica c’è Federica Petagna, attuale concorrente del Grande Fratello. Un botta e risposta via social ha acceso gli animi, con insulti e accuse che lasciano poco spazio alla diplomazia.

Raul ha rotto il silenzio sui social, pubblicando un post al veleno. Senza fare nomi, ha alluso alle presunte menzogne di Federica sul loro passato:

Se solo parlassi io… Troppo spesso hanno parlato persone che dovrebbero stare zitte! […] Quando continuo a vedere che vengono premiate falsità, ipocrisia e cose non vere. Non mi piace. Parlerò se ci sarà da parlare. Ma come sempre io solo faccia a faccia, perché è giusto così.