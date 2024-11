L’ex protagonista di Temptation Island, Lino Giuliano, ha finalmente svelato la verità dietro la sua clamorosa esclusione dalla Casa del Grande Fratello. Un retroscena sconvolgente che getta nuova luce su una vicenda che ha fatto molto discutere.

Ricordiamo che Lino Giuliano era stato scelto per partecipare alla nuova edizione del reality show più spiato d’Italia. Tuttavia, a poche ore dall’annuncio ufficiale, un commento omofobo pubblicato sui suoi profili social aveva scatenato un putiferio, costringendo la produzione a prendere una decisione drastica: escluderlo dal programma.

Ospite del podcast MondoCash, Lino ha rivelato che il commento incriminato non era stato scritto da lui, ma da un suo parente minorenne a cui aveva affidato la gestione dei suoi profili social. Una scelta dettata dalla necessità di proteggere la sua privacy e quella della sua famiglia.

“Dovevo entrare al Grande Fratello e dieci giorni prima lui lascia un commento sotto il video della mia presentazione ufficiale dove mi scrive ‘non dimenticare che siamo stati insieme’. Esce un commento dal mio profilo che non era mio: era il mio profilo ma non ero stato io, era un mio parente”, ha affermato.

Nonostante le scuse e le spiegazioni, Lino ha dovuto affrontare le conseguenze del suo gesto, subendo un duro attacco mediatico e l’esclusione dal Grande Fratello. Nonostante tutto, l’ex tentatore non si arrende e spera di avere nuove opportunità in televisione.

“Sarebbe stata una bella esperienza, una cosa bella da vivere. Io poi sono proprio un personaggio da Grande Fratello, è il contesto adatto a me”, afferma ancora.

Nel corso dell’intervista, Lino ha parlato anche della sua esperienza a Temptation Island, del suo rapporto con Alessia Pascarella e Maika Randazzo, e dei suoi progetti futuri:

L’ho risentita, ci siamo visti per avere dei confronti. Se voglio tornare con lei? Magari si, però in un rapporto devono funzionare dei meccanismi, se non si intrecciano fai sempre lo stesso sbaglio. Lei prima non aveva fiducia, oggi ancora peggio. Non vuole che vado a ballare o che esco con gli amici.

Anche io sono stato geloso nei suoi confronti ma lei più di me. Siamo andati a Temptation Island per questo. A chi è che non piace andare in tv? E’ un programma televisivo che piace, chiunque entrerebbe. Farebbero anche storie fake per entrare.

Noi siamo andati lì anche perché avevamo un problema che si poteva risolvere perché il programma ti fa crescere molto. Ti prende mentalmente. Anche le persone fuori ti fanno capire quello che non vedi. Quando vedi cento commenti tutti simili allora pensi “forse devo migliorare qualcosa”. Se ti dicono tutti “bravo” perché ti hanno preso a cuore o fai pena, non migliori su quella cosa che hai sbagliato. Invece io sono migliorato molto.

Rifarei tutto, però mi sarei comportato meglio con lei, ma a livello di divertimento avrei fatto lo stesso perché io sono fatto così.