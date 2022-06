Licia Nunez, intervistata dai colleghi di SuperGuidaTV, ha svelato per quale motivo ha abbandonato l’Isola dei Famosi prima del previsto (anche Alessandro Iannoni, Blind e Guendalina Tavassi si sono rifiutati di proseguire).

Poche settimane prima di partire avevo saputo del prolungamento ma io avevo preso già altri impegni che era giusto onorare. Non c’erano le condizioni sull’Isola per poter posticipare e così come ho onorato il contratto che avevo firmato con la produzione dell’Isola era giusto rispettare anche gli altri impegni presi.

Ho avuto il totale sostegno del mio manager Marco Durante de La Presse Management al contrario di alcuni miei amici che sapendo che partivo per l’Isola dei Famosi mi avevano data per spacciata. Io li avevo avvisati che avrei fatto una clip di presentazione in cui dicevo che sarei arrivata in finale che era prevista per il 23 maggio.

Licia Nunez ha svelato anche chi vorrebbe vincesse l’Isola:

Poche parole di stima per Roger Balduino e Blind:

Io non ho instaurato rapporti di amicizia ma di conoscenza. La persona che ha mostrato la sua vera indole parlando male di me e dicendo che non mi sarei meritata la fiducia degli altri naufraghi è stato Roger. Io gli ho anche spiegato che la fiducia è una conseguenza di un rapporto di amicizia che si crea tra due persone e che lui non ha mai manifestato l’intenzione di instaurare nulla con me. Roger ha finito per non avere la fiducia di nessuno perché si è comportato da falso con tutti.

Quelli che mi hanno dato della falsa o della costruita come Roger o come Blind hanno dimostrato di non avere carattere oltre che essere bugiardi. Roger ha dato vita ad una sceneggiatura, scritta male tra l’altro, di una relazione con Estefania. I veri attori sono stati loro. Io non ho fatto altro che essere me stessa. A me non interessava il gioco di per sé perché alcune dinamiche non mi appartengono. Ci sono stati dei naufraghi che pur di raggiungere il loro obiettivo hanno anche ferito delle persone e questo non mi è piaciuto.