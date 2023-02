L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa, è tornato ospite di Casa Pipol svelando nuovi retroscena sulla sua passata relazione con la Vippona. Nel corso della nuova intervista, Gianluca ha anche riservato accuse molto pesanti alla famiglia della sua ex.

Gianluca Binincasa contro la famiglia della sua ex Antonella

Negli ultimi giorni, dopo il recente intervento di Gianluca Benincasa a Casa Pipol, Antonella Fiordelisi dalla Casa del GF Vip sembra quasi aver replicato, seppure indirettamente, alle dichiarazioni del suo ex. Ma cosa ha da aggiungere il mental coach?

Non avevo dubbi che Antonella spendesse belle parole su di me, non sa ancora quello che è successo fuori ovviamente. Sicuramente non prenderà posizione nei miei confronti quando lo saprà. Però io non vedo l’ora che esca per vedere la sua faccia, per farle vedere cosa sono stati capaci di combinarmi i suoi genitori. Cose che lei non avrebbe mai accettato.

Il riferimento è all’esposto che il padre di Antonella avrebbe fatto nei confronti di Gianluca, bloccando in tal modo il suo ingresso nella Casa del GF Vip. Il ragazzo ha aggiunto:

Io credo che giustificherà i suoi ovviamente, troverà il modo per dire che sono andati troppo oltre però forse hanno avuto paura… La cosa verrà sviata su questo, non sul fattore stalking perché quello è un dato di fatto, non c’è.

Ma quali sono realmente le sue intenzioni una volta che Antonella uscirà dal reality?

Appena esce, se mi danno la possibilità, io ci devo parlare perché deve sapere tutta la m*rda che hanno fatto i suoi genitori nei miei confronti. Anche quella che non è pubblica, perché hanno fatto anche qualcosa di non pubblico.

A questo punto Benincasa avrebbe svelato il primo retroscena inedito:

Ad esempio, un mio amico si trovava allo stadio, dove c’era anche il padre che io non sentivo da due mesi. Per giustificare il suo comportamento nei miei confronti, ossia prendere le distanze da me per stare con i Donnalisi, lui gli ha detto che io mi ero presentato a casa sua, cosa non vera, e gli avrei detto che “i patti non erano quelli, tua figlia ha sbagliato, ora sono c*zzi tuoi“. Come se fosse una minaccia velata, cosa mai successa. Io ho preso sulle scatole il padre proprio quando mi dissero questa cosa, lo presi proprio in antipatia e pensai: “Questa è una persona pericolosa“. Io mi metto nei suoi panni, tutti sapevano che la figlia stava con me, allora lui vuole per forza far passare me per quello sbagliato per giustificare lei. Questa è la realtà.

Gianluca ha proseguito spiegando in che modo ha intenzione di ripulire la sua immagine: