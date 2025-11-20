L’ex fidanzato di Rasha: “E’ ancora innamorata di me”

Manuel Milano, ex compagno di Rasha Younes del Grande Fratello, rompe il silenzio e racconta a Fanpage.it la sua versione dei fatti. Le sue parole arrivano proprio mentre nella Casa cresce il dibattito sul presunto interesse della concorrente verso uomini facoltosi, accusa che lei ha respinto con fermezza durante l’ultima puntata.

Secondo Manuel, però, la realtà sarebbe molto diversa. L’uomo, con il quale Rasha ha avuto una relazione intermittente per otto anni, non usa giri di parole: la definisce fredda e molto calcolatrice, una donna che avrebbe sempre puntato a un certo stile di vita. «L’unico uomo ricco che ha avuto sono stato io», afferma. «Quando l’ho incontrata lavorava come commessa. Sono stato io ad abituarla a un certo stile di vita».

“Omer non le interessa”, l’attacco a Rasha

Manuel sostiene inoltre che il legame nato nella Casa con Omer sarebbe un gioco, un modo per portare avanti una strategia: «Omer non le interessa, la conosco bene e so che non le piace. È troppo accondiscendente. A Rasha piacciono gli uomini che le tengono testa». Secondo lui, ogni gesto mostrato davanti alle telecamere sarebbe studiato nei dettagli, incluso il bacio dato al compagno di reality dopo il passaggio dell’aereo.

Guardando alla loro storia, Manuel racconta che non sapeva nulla della sua partecipazione al Grande Fratello, nonostante i molti anni trascorsi insieme. «Era il quarto anno che provava ad entrare e io non ne sapevo nulla. Ogni volta che parlavamo di quel mondo mi diceva che lo detestava». A suo dire, Rasha avrebbe voluto tenere nascosta la loro relazione, preferendo non renderla pubblica.

L’ex fidanzato rivela anche particolari sulla loro vita comune, dagli investimenti economici fatti per lei, fino alla gestione di un ristorante che lui sostiene di averle finanziato: un progetto che, racconta, sarebbe poi naufragato dopo la scoperta di un suo tradimento. «Le ho ristrutturato casa, comprato una macchina, aperto un’attività… e non parliamo dei regali». Nell’ultimo periodo, aggiunge, avrebbe speso circa 20mila euro per aiutarla nelle spese quotidiane.

Manuel non si definisce più innamorato: dice di aver capito solo dopo la fine della relazione cosa significhi davvero amare. Ma sostiene che Rasha potrebbe essere ancora legata a lui: «Se entrassi nella Casa, si scioglierebbe».

“Vorrei entrare nella Casa ospite qualche giorno per..”

Alla domanda su cosa la spingerebbe a vivere un’esperienza televisiva così esposta, Manuel è netto: Rasha, a suo parere, punta a ottenere visibilità. «Vuole diventare famosa. Più per la popolarità che per i soldi». Una visibilità, però, che secondo lui sarebbe costruita su un’immagine lontana dalla realtà.

Manuel conclude l’intervista dicendo che non avrebbe nulla da dirle direttamente, ma che gli piacerebbe entrare nella Casa non per una semplice sorpresa, bensì per avere il tempo di raccontare tutto ciò che finora non è stato detto:

“Mi piacerebbe solo entrare nella Casa come ospite per qualche giorno: una sorpresa in diretta non basterebbe. Mi serve il tempo necessario per raccontare tutto davvero”.