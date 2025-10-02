L’ex di Matteo Azzali, lo sfogo choc: “Pagliaccio! Vergognati!”

L’ex fidanzata di Matteo Azzali rompe il silenzio: “Pagliaccio! Vergognati!”

Matteo Azzali, attuale concorrente del Grande Fratello, si è presentato come un uomo segnato da un passato difficile ma pronto a rimettersi in piedi, prendersi cura degli altri e affrontare nuove sfide. Ha parlato del suo impegno con ragazzi in difficoltà, della madre, dei suoi gatti. Ma, stando a quanto emerge nelle ultime ore, c’è una persona a cui forse non ha riservato lo stesso riguardo: la sua ex compagna.

Proprio mentre all’interno della Casa si discute della possibilità che Matteo possa decidere di abbandonare il gioco – anche se per ora è ancora dentro – sui social è esploso uno sfogo durissimo da parte di una donna che afferma di aver condiviso con lui gli ultimi due anni della sua vita.

Grande Fratello, irrompe l’ex di Azzali: “Ecco cosa mi ha fatto!”

A far emergere il caso è stata Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha pubblicato nelle sue storie Instagram un messaggio che potrebbe spiegare cosa c’è davvero dietro alla crisi di Matteo. “Ora vi svelo cosa c’era davvero dietro al voler lasciare la Casa da parte di Azzali”, ha scritto.

Successivamente, Deianira ha condiviso la storia Instagram di una ragazza che sostiene di essere stata lasciata da Matteo proprio poco prima del suo ingresso al *Grande Fratello*. Il contenuto è duro, carico di delusione e rabbia.

“Matteo Azzali, colui che ama definirsi saldo, inquadrato e rigoroso tanto nella vita quanto nelle relazioni. Io, che ho avuto modo di conoscerlo da vicino, potrei offrire testimonianza concreta circa la reale consistenza di tali affermazioni, le quali, a mio avviso, risultano assai distanti dalla sostanza dei fatti. Tre mesi fa, sono stata congedata in favore di un’altra donna dopo circa due anni di relazione. Come se non bastasse, me lo sono ritrovata in pompa magna nella casa del Grande Fratello. Ora, giunti ai suoi quarantasette anni, ci si domanda se l’epiteto di “pagliaccio” possa essere sufficiente, o se non sia opportuno ricorrere a una definizione ancor più incisiva, capace di rendere giustizia al teatrino di cui egli stesso si è reso protagonista con tanto fervore. L’appellativo di “pagliaccio” rischia persino di suonare indulgente. Vergognati! Del concetto di rispetto tu non possiedi neppure la più vaga cognizione.”

Una vera e propria accusa, che dipinge un Azzali molto diverso da quello mostrato nella casa. La ragazza parla di una rottura improvvisa, dovuta – a suo dire – all’arrivo di un’altra donna. Non è chiaro, però, se ci sia stato un tradimento o se semplicemente Matteo abbia scelto di chiudere la relazione perché si era affezionato a qualcun’altra. In ogni caso, per lei la delusione è evidente.

Ora ci si chiede: la produzione del Grande Fratello metterà al corrente Matteo di quanto sta accadendo fuori? Verrà mostrato lo sfogo in diretta, magari durante un confronto nella mystery room o in un blocco dedicato al passato sentimentale del concorrente?

Tante le domande, poche per ora le risposte. Ma il caso è esploso, e sicuramente troverà spazio nella puntata di lunedì sera.