Prosegue il “letto-gate” con protagonista Manuel Bortuzzo che vuole dormire con Aldo Montano e Lulù Selassiè che vuole stare accanto al suo fidanzato. Eccovi il nuovo “dramma” serale del Grande Fratello Vip.

“Letto-gate”, Lulù e Manuel continuano a discutere

Clarissa parlando con il resto delle coinquiline del GF Vip si è confidata con loro: “Io non penso che lui la stia illudendo però deve decidere. Manuel è super sensibile e dolce, però deve essere chiaro”.

La secondogenita ha proseguito:

Lei è sempre stata così nelle sue relazioni… pensa subito che è amore, che lui la ama e lei lo ama. Lei ha voglia di amare, un amore eterno. Il fatto che lo abbia avuto per una volta e si sono lasciati e dopo sempre casi umani… non lo so… lei si fossilizza su cose che reputa importanti e non lo so.

Successivamente Lulù entrando in camera si è sfogata:

Io lo rispetto e gli voglio bene… mi viene da piangere. Voglio solo essere coccolata, ho solo bisogno di affetto. Io gli faccio un sacco di cose belle, ho un sacco di attenzioni senza mai farlo sentire diverso ma voglio anche io ricevere comprensione su di me. Sembra che chieda l’universo e il sole…

Manuel e Lulù hanno continuato a discutere in giardino senza trovare un punto d’incontro: “Io non do peso a queste cose… non vivo più di pancia ma vivo in modo più razionale e schematico”, ha spiegato il nuotatore.

Stanotte con chi dormirà Bortuzzo? Lo scopriremo solo vivendo…

I commenti di Twitter

Manu:”Ti fai problemi su cose a cui nemmeno sto pensando”

⚰️⚰️⚰️⚰️⚰️⚰️⚰️⚰️⚰️ #gfvip — Gab (@gabbo9910) October 6, 2021

Manuel: dici sempre che stai male, stai male. Che faccio ti compro la farmacia?

Lulu: dovresti chiedermi “che hai amore?”

Manuel: ma lo so già me lo dici sempre #gfvip pic.twitter.com/ZM0LufPUSa — alekm (@alem952) October 6, 2021