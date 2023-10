Letizia Petris ha raccontato nella Casa del Grande Fratello di avere avuto una storia con una ragazza. Si tratterebbe di una relazione avuta diversi anni fa, ma che evidentemente ha incuriosito alcuni compagni di avventura, i quali proprio nelle passate ore hanno voluto approfondire l’argomento.

Letizia Petris e la storia con una donna censurata al Grande Fratello

Delle sue precedenti relazioni con donne, Letizia ne aveva parlato ancor prima del suo ingresso nella Casa del GF durante una diretta su Twitch, dove però aveva sottolineato di essere sempre tornata dagli uomini. Tuttavia, l’argomento incuriosisce e non poco.

Nella giornata di ieri, mentre si trovava in giardino, Samira Lui ha mostrato interesse per il tema: “Vogliamo sapere l’esperienza con la ragazza, dai racconta!”, l’ha esortata. Ma proprio quando stava per iniziare il suo racconto, la regia ha deciso di censurare tutto e cambiare visuale, spostandosi su Paolo, come si evince da un video che ora circola sui social.

Sono in tanti gli spettatori che non hanno gradito affatto la decisione – incomprensibile – della regia di censurare il racconto di Letizia. Cosa c’è di male nel raccontare una sua passata storia d’amore con una donna? E quale sarebbe la differenza rispetto al racconto di una sua passata storia con un uomo?

Qualcuno si è domandato se fosse un argomento troppo “trash” al punto da essere censurato, alla luce delle nuove impostazioni del reality fortemente volute da Pier Silvio Berlusconi.

Rispetto alla passata storia tra Letizia ed una ragazza, sappiamo solo che la conoscenza tra le due sarebbe avvenuta in un bar, quando la gieffina aveva appena 18 anni ed usciva da una relazione “stra tossica, orribile”. L’argomento troverà spazio in prima serata?

Samira chiede a Letizia di quando era stata insieme ad una donna… e il gf censura. Mo è diventato addirittura un argomento da censurare #GrandeFratello pic.twitter.com/tgcINHPGek — Noemi (@nnooeemmii00) October 3, 2023