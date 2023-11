Letizia Petris sta male: “Medico in arrivo”, come sta? Anita svela i dettagli sulle condizioni di salute

Momento non semplice per Letizia Petris, a poche ore dall’inizio di una nuova puntata del Grande Fratello. Secondo il racconto dell’amica Anita Olivieri, infatti, pare che la giovane fotografa non stia fisicamente e mentalmente bene, tanto da essere stata a lungo in confessionale, prima dell’arrivo nella Casa di un medico.

Letizia Petris sta male: medico in arrivo al Grande Fratello

Dopo aver trascorso diverso tempo in confessionale, secondo il racconto di Anita, Letizia avrebbe parlato con gli autori ed avrebbe atteso l’arrivo di un medico. Pare inoltre che la gieffina avesse la febbre:

E’ uscita adesso… ci ha parlato, non so che gli ha detto e deve arrivare il medico. Penso sia entrata per parlare con loro ed il medico sta arrivando credo… Però secondo me un po’ di febbre ce l’ha ma credo sia tanto psicologico. Se l’è proprio fatta venire con la testa.

A conferma di ciò, anche Grecia Colmenares, che ha sostenuto la teoria di Anita, la quale ha proseguito: “Poi è stanca e non dorme […] E’ agitata, quindi è normale che il corpo si altera. Non ha mangiato, le ho chiesto se voleva del riso ma non vuole niente”.

“Febbre di stanchezza, si chiama febbre di stanchezza”, ha aggiunto Fiordaliso. Ad intervenire ancora è stata la Colmenares che ha ricordato come Letizia abbia detto di avere un problema che adesso deve affrontare personalmente, in attesa di poterne parlare con il medico.