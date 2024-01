Letizia Petris “spaventata” da Beatrice Luzzi: “Ho paura”, l’assurdo motivo

Letizia Petris, dopo aver isolato Beatrice Luzzi insieme al resto dei coinquilini del Grande Fratello, si è confidata con Paolo Masella, svelando cosa pensa dell’attrice.

Letizia, tra una confidenza e l’altra, ha svelato di voler bene a Beatrice, nonostante tutto: “Per quanto ti potrà sembrare assurdo io a lei voglio molto bene quindi il fatto che si comporti così con me mi ferisce”, riportano i colleghi di Biccy.it.

La concorrente del Grande Fratello ha proseguito:

Per quanto lei sia pungente è una donna che io stimo, per la sua forza e dedizione che ha. Poi sai qual è il mio problema? È che lei proprio non mi sta antipatica.

Mi fa stare male, questo è verissimo. È che ho quasi paura, quando mi passa di fianco ho paura che mi dica qualcosa. Anche oggi avevo paura che mi potesse distruggere.

Sono proprio terrorizzata e le sto lontano di proposito. Perché ho paura, perché io poi crollo e mi conosco. Anita e Giuseppe ci sono abituati e c’hanno fatto le ossa e la gestiscono, io invece no. Ed è anche questo che mi spaventa.