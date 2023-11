Dalla lettera del fidanzato ad oggi, Letizia Petris sembra aver preso la sua decisione rispetto alla storia che ha lasciato fuori dalla Casa del Grande Fratello. La ragazza avrebbe messo un punto e si è detta pronta a vivere un nuovo amore, magari proprio con Paolo Masella. Beatrice non ne sarebbe così convinta (a suo dire a Letizia non piacerebbe molto il giovane macellaio), ma nel frattempo spunta una segnalazione proprio sulla storia con Andrea Contadini.

In che rapporti erano Letizia Petris ed il fidanzato Andrea Contadini prima del Grande Fratello? “Sapevamo che questa avventura sarebbe stata un banco di prova per entrambi, devo ancora metabolizzare alcuni tuoi comportamenti”, aveva scritto il ragazzo nella lettera indirizzata alla gieffina.

Nel frattempo però sarebbe giunta una segnalazione che getterebbe non poche ombre su quello che c’era prima del GF tra i due ragazzi. Dopo una Story di Deianira Marzano, un’utente avrebbe scritto ad Amedeo Venza:

Io conosco molto bene sia lei che lui e ti posso assicurare che è stato così semplice lasciarsi perché già fuori erano in crisi, lei non lo ha neanche salutato prima di entrare nella Casa e non si sentivano da settimane. Una coppia molto libertina, tant’è che lui pare anche già stia con un’altra, quindi queste tragedia che fa lei per Paolo e per la lettera, anche meno! Ma a chi vogliono prendere in giro! Ci faremo due risate quando usciranno e Paolo Conoscerà la simpatica Letizia…