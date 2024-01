Letizia Petris, anche per via della dolorosa dipartita di suo padre, sarebbe dovuta essere la concorrente più empatica nei confronti di Beatrice Luzzi, ed invece…

La concorrente del Grande Fratello, in più d’una occasione, ha dimostrato scarsa sensibilità e assenza di empatia. Nel corso dell’ultima diretta, Beatrice è rientrata in Casa e abbracciandola le ha detto: “Adesso siamo in due…”.

Ovviamente Beatrice ricercava quel sostegno che la Casa le ha negato in più occasioni: risultato? Letizia si è messa a piangere dicendo di non sopportala.

Senza parole.

Hai scelto di andare via in un momento che potrebbe apparire il peggiore, ma cos’ì non è. Anche questo è un dono, sei riuscito a salutarmi a Natale e mi hai detto fossi fiero di me come non era accaduto in passato. È stata l’ultima volta, l’ultima di questa vita, perché siamo esseri infiniti, babbo, e le nostre molecole saranno connesse sotto mille forme per l’eternità. Addio, vola lontano e leggero.