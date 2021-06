E dopo il singolo uscito a mezzanotte, arriva anche il video de L’estate più calda, il nuovo singolo di Pierpaolo Pretelli scritto con Shade in duetto con Giorgina.

Coltivo da sempre la mia passione per la musica e finalmente comincio realizzare uno dei sogni più grandi: quello di dar vita ad un mio progetto discografico. – ha affermato Pierpaolo su FanPage – La passione per le sonorità latine ha ispirato questo primo singolo, che ho scritto insieme a Shade, un amico che stimo e che ho condiviso con Giorgina, partner perfetta per questa collaborazione.

Mi piacerebbe che la mia canzone ci riportasse a fare quelle cose più semplici, che fino a poco fa erano la normalità: alzare il volume, ballare e divertirsi.