Leone e Vittoria al concerto per la prima volta: emozione a Pescara

È stata una serata piena di significato per Fedez quella andata in scena a Pescara, dove si è esibito davanti ai suoi figli per la prima volta. Leone e Vittoria, nati dalla relazione con l’ex moglie Chiara Ferragni, hanno infatti assistito dal vivo a un suo concerto, rendendo l’evento ancora più speciale.

Fedez e la serata speciale allo Stadio del Mare

L’esibizione di Fedez si è tenuta allo Stadio del Mare, dove il rapper ha portato in scena uno show carico di energia e musica. Ma la vera novità della serata è stata la presenza in platea di Leone e Vittoria, che non avevano mai visto il papà esibirsi dal vivo prima d’ora.

Un momento carico di emozione anche per Fedez, che ha un legame affettivo molto forte con la città abruzzese. Da bambino, infatti, era solito trascorrere le estati proprio a Pescara. In una storia pubblicata su Instagram, ha condiviso questo pensiero con i suoi follower: “Felice che i miei figli abbiano assistito per la prima volta ad una mia esibizione nel luogo in cui ho passato tutte le estati della mia infanzia. Grazie Pescara”. (VIDEO A INIZIO ARTICOLO)

Durante lo show, il pubblico ha potuto ascoltare alcuni dei successi più noti del rapper, come “Battito” e “Senza pagare”, in una performance che ha saputo unire ritmo, parole e sentimento. Tra la folla, la presenza dei suoi figli ha reso tutto ancora più toccante.

L’ultima data del tour, ma nascono le polemiche

Il concerto di Pescara ha rappresentato l’ultima data di una serie di dj set estivi che hanno visto Fedez impegnato in diverse località italiane. Adesso, lo sguardo è rivolto al prossimo grande evento: il ritorno al Forum di Assago, previsto per il 19 e 20 settembre. Un doppio appuntamento simbolico, a dieci anni esatti dal suo primo concerto da solista in quello stesso palazzetto milanese.

