Leo Gassmann, la ex fidanzata è un volto amatissimo di Amici: ecco di chi si tratta

Dalla vittoria al Festival di Sanremo 2020 nella Categoria Giovani a Sanremo 2023. Leo Gassman torna sul palco dell’Ariston ed in tanti si domanderanno: è fidanzato o single? Al momento non è dato saperlo, ma una cosa è certa: nel passato sentimentale di Leo c’è una ex allieva di Amici di Maria De Filippi molto amata.

Leo Gassmann ed Enula sono stati fidanzati

Di chi si tratta? L’ex fidanzata di Leo Gassmann è Enula, talentuosa cantante diventata nota grazie alla partecipazione ad Amici. La coppia è sempre stata particolarmente riservata, motivo per il quale è difficile dire quando si siano lasciati con certezza.

Sicuramente ad unirli è stata la grande passione per la musica. Durante il primo periodo della pandemia, a quanto pare, Leo Gassmann ed Enula avrebbero vissuto una pesante crisi, al punto che il ragazzo era stato poi paparazzato in compagnia di un’altra ragazza, Sara.

Ai tempi della sua partecipazione ad Amici, di contro, Enula aveva stretto un legame speciale con il ballerino Alessandro Cavallo, ma subito dopo la fine della sua esperienza televisiva era poi tornata tra le braccia di Leo.

Non è chiaro, dunque, quando e perché sia finita tra i due, dal momento che non ci sono mai state conferme o smentite, ma un indizio avrebbe confermato la rottura: entrambi avrebbero smesso di seguirsi sui social.