Leandro Olivieri è il fratello maggiore di Anita Olivieri, una delle concorrenti dell’edizione 2023 del Grande Fratello. Nonostante la popolarità di sua sorella, il ragazzo è riuscito a mantenere un profilo basso e poco si sa sulla sua vita privata.

Leandro Olivieri, chi è il fratello di Anita del GF

Leandro e Anita sono molto legati alla loro famiglia. Anita ha spesso parlato dell’importanza che ha avuto la sua famiglia per la sua formazione, in particolare quella della madre e della nonna, le due donne con le quali è cresciuta.

La madre ha insegnato ad Anita l’importanza dei sacrifici per ottenere i risultati, mentre la nonna ha rappresentato un simbolo di spirito libero e libertà.

Poco si sa sulla vita privata di Leandro. Come sua sorella Anita, anche lui preferisce mantenere la sua vita privata lontano dai riflettori.

Questo riserbo è in netto contrasto con la vita pubblica di sua sorella Anita, che è diventata una figura pubblica grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello.

“Non vedevo mio fratello da 5 mesi – ha scritto Anita in un post del 2019 condiviso su Instagram – immagino abbiate sentito cosa succede in Cile, ammetto che il fatto che non ci sarebbe stato alla mia laurea è stato difficile da accettare essendo lui per me un punto di riferimento”.

La concorrente del Grande Fratello ha parlato del loro rapporto:

Con lui ho sempre fatto la dura, ma l’amore per un fratello, soprattutto se si chiama Leandro, è inspiegabile a parole. Sei la persona migliore del mondo, e io posso solo che prendere esempio da te. Già lo sapevo, ma oggi mi hai dimostrato che, distanza, soldi, tempo, non sono niente quando ami una persona. So i sacrifici che hai fatto per venire e li apprezzo così tanto che oggi solo le lacrime potevano parlare per me. Non me lo aspettavo davvero. Ci avevo pensato ma realizzando l’infattibilità della cosa lo avevo accettato. Quando ti ho visto oggi ho capito quanta fortuna ci fosse nella mia vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anita Olivieri (@aegaleos)