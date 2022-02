Francesco Sarcina e Le Vibrazioni tornano al Festival di Sanremo 2022 con la canzone “Tantissimo”. La band, dopo aver debuttato nel 2005 alla kermesse con il brano “Ovunque andrò”, ed essere tornati nel 2018 con “Così Sbagliato” e nel 2020 con “Dov’è” con il quale si sono classificati quarti, tornano al Teatro Ariston in occasione della 72esima edizione.

La canzone “Tantissimo” che Le Vibrazioni porteranno al Festival di Sanremo 2022 si apre con una schitarrata che non passerà inosservata. La band, come anticipato da Sorrisi.com, propone un brano veloce e rock dalle chiare sonorità Anni Ottanta.

Il loro ritorno all’Ariston sarà senza alcuna ansia da vittoria, come confermato alla vigilia della gara canora:

La cosa più importante per una band come noi è esibirsi, prendere gli strumenti in mano e suonare. Riportiamo il nostro live con l’aggiunta di un’orchestra e abbiamo voglia di spaccare.

Parlando della canzone sanremese, Francesco Sarcina ha raccontato:

“Tantissimo” è nata da una collaborazione con Roberto Casalino, dopo la pubblicazione del mio libro “Nel mezzo”. Roberto si era rivisto in quello che avevo scritto: non tanto nelle storie, che sono più intime, quanto nei meccanismi della sofferenza. “Tantissimo” parla proprio di questo, delle cicatrici che restano per sempre, ma che devi trasformare in qualcosa di positivo.