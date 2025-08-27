Le prime segnalazioni su Cristiana, nuova tronista di Uomini e Donne

Monreale, negozio di detersivi e presunto recente fidanzato: le voci sulla vita privata della tronista

Le prime indiscrezioni su Cristiana Anania (qui per tutte le sue informazioni private) sono arrivate da una segnalazione recapitata a Lorenzo Pugnaloni: stando a una conoscente, fin da tempo la nuova tronista avrebbe prestato il volto per alcune pubblicità di un negozio di detersivi nel suo paese, Monreale (PA). Da quanto raccontato, in molti pensavano che fosse fidanzata con il proprietario del negozio. La segnalazione precisa che fino al 2 luglio erano visibili video sponsorizzati con la sua figura all’interno della vetrina o del negozio stesso. Inoltre, pare che “fino a giugno/luglio girava in moto con questo ragazzo”.

Questi elementi fanno ipotizzare che la partecipazione al trono non sia legata soltanto alla ricerca dell’amore, ma potrebbe anche rappresentare un modo per voltare pagina rispetto a quella presunta relazione.

I riferimenti a Fabrizio Corona

La segnalazione ha sollevato nuove curiosità. Tra i contenuti promozionali del negozio in questione, è stato notato un dettaglio particolare: la presenza del nome e del volto di Fabrizio Corona (trovi il video a inizio articolo). Una scelta che ha alimentato sospetti e domande sulle dinamiche che circondano la cantante-radiofonica e sui contesti in cui si è trovata prima di salire sul trono.

I “buchi neri”, la clip di presentazione

“Dietro questa mia apparente sicurezza ed esuberanza ci sono tanti buchi neri che mi hanno portato a crescere più veloce di quanto avrei dovuto. Sono figlia di genitori separati e in tantissime occasioni ho dovuto fare io da guida a chi avrebbe dovuto essermi da guida. Fortunatamente ho avuto nella mia vita i miei nonnini, nonna Rosanna e nonno Michele, che mi hanno accompagnato fin dall’inizio della mia infanzia, che mi hanno dato la cosa più importante per una bambina di tre anni che lascia casa, che è la protezione, ma soprattutto le certezze”.