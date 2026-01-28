Le prime parole di Barbara D’Urso dopo le rivelazioni di Corona

Barbara D’Urso è tornata a farsi sentire dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona, che nell’ultima puntata di Falsissimo è tornato a parlare della sua uscita di scena da Mediaset. L’ex paparazzo ha ripercorso uno dei momenti più discussi della televisione recente, soffermandosi sull’addio della conduttrice all’azienda dopo oltre vent’anni e avanzando nuove ipotesi sui retroscena della vicenda.

La rottura tra Barbara D’Urso e Mediaset resta uno degli episodi più emblematici degli ultimi anni: il congedo prima della pausa estiva, l’idea di un rientro a settembre e, infine, il cambio di rotta con l’affidamento di Pomeriggio 5 a Myrta Merlino. Un passaggio che ha segnato profondamente la conduttrice, che in diverse occasioni ha raccontato il dolore per la fine di un rapporto professionale così lungo, pur senza mai entrare in dettagli specifici.

Corona, al contrario, ha scelto di spingersi oltre, parlando di presunti attriti interni e di rapporti complessi con altri protagonisti del piccolo schermo. Ricostruzioni che non sono state confermate, ma che hanno avuto una forte risonanza, riaccendendo il dibattito attorno alla figura di Barbara D’Urso.

Dopo alcune ore di silenzio e numerosi messaggi ricevuti dai fan, la conduttrice ha deciso di intervenire attraverso i social, affidando a X un breve ma significativo messaggio: “Eccomi amici di X. Vi leggo tutti, tutti, tutti. E vi amo! Voi sapete. Col cuore”. Nessuna citazione esplicita delle parole di Corona, ma un intervento che lascia intendere come Barbara sia pienamente consapevole di quanto detto sul suo conto.

Il suo approccio, misurato e privo di attacchi diretti, è in linea con quanto già espresso in passato. In occasione della conferenza stampa di presentazione di Ballando con le stelle, programma a cui ha preso parte nell’edizione 2025, aveva spiegato: “Le vere motivazioni usciranno fuori un giorno, non adesso. Io ho seguito quello che l’azienda per cui ho lavorato per tantissimi anni mi chiedeva. C’era un lavoro di squadra totale”.

Ancora una volta, dunque, Barbara D’Urso sceglie il silenzio selettivo e affida le sue parole a pochi messaggi calibrati, lasciando intendere che, se mai racconterà tutta la sua verità, lo farà solo quando lo riterrà opportuno.