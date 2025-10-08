Le prime immagini di Priscilla, figlia di Giulia De Lellis e Tony

È nata Priscilla Rapisarda, la figlia di Tony Effe e Giulia De Lellis. La notizia è arrivata come una sorpresa per i fan, che in queste ore stanno assistendo alla condivisione dei primi scatti ufficiali della piccola, pubblicati dallo stesso Tony sui social.

Tra le foto postate, c’è un’immagine molto tenera in cui si vede il viso della neonata, avvolta in una copertina chiara, tra le braccia del papà. La bambina appare serena e già protagonista del suo primo album di famiglia social.

In un’altra immagine, vediamo Giulia De Lellis stesa sul lettino dell’ospedale, con lo sguardo stanco ma visibilmente felice, accanto alla piccola. Accanto a loro, alcune foto ritraggono anche i familiari stretti intorno alla neomamma e al papà, in un clima di grande affetto.

Ma Tony Effe, fedele al suo stile ironico, ha voluto anche scherzare un po’: una delle immagini più iconiche lo ritrae sdraiato sul letto dell’ospedale mentre gioca a un videogame, con Priscilla appoggiata sul suo addome. Una scena che mostra già un lato inedito del rapper romano, in versione papà.

Le reazioni online non si sono fatte attendere: i social sono esplosi di commenti, auguri e cuori da parte di amici, colleghi e fan della coppia.