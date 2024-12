“Le piacciono le donne”, outing nella Casa del Grande Fratello ad una concorrente – VIDEO

Nella Casa del Grande Fratello, alcune conversazioni tra i concorrenti hanno sollevato un polverone mediatico. Zeudi Di Palma, una delle protagoniste del reality, è stata al centro di insinuazioni sulle sue preferenze sessuali durante un fuori onda che non è sfuggito agli occhi attenti del pubblico.

Grande Fratello: insinuazioni sull’orientamento sessuale di Zeudi Di Palma

Tutto è partito da un dialogo tra Alfonso D’Apice e Mariavittoria Minghetti dopo la messa in onda di una clip che mostrava il crescente rapporto tra Zeudi Di Palma ed Helena Prestes.

Durante la pubblicità, i microfoni hanno catturato un momento di confronto tra Alfonso e Mariavittoria.

La concorrente ha posto domande dirette: “Ma le piacciono le ragazze?” ha chiesto Mariavittoria. Alfonso, dopo un cenno di risposta, ha chiarito parzialmente: “Non è esattamente così”.

A quel punto Mariavittoria ha proseguito con un’altra insinuazione: “Le piacciono sia i maschi che le femmine?” e ha aggiunto, visibilmente incuriosita: “Pensavo una cosa più grande ancora”.

Alfonso ha invitato Mariavittoria ad affrontare la questione direttamente con Zeudi, chiudendo con: “Andale a chiedere queste cose”.

Anche Tommaso Franchi alimenta il dubbio

Non è finita qui. Anche un altro concorrente, Tommaso Franchi, ha discusso dell’argomento parlando con Alfonso D’Apice.

In merito al motivo per cui tra lui e Zeudi non fosse scattato nulla, Tommaso ha insinuato: “Magari ha altri gusti? La mia idea è questa, che lei abbia altri gusti. Magari avrò preso un palo, però secondo me potrebbe avere altri gusti”.

Le parole di Tommaso hanno aggiunto ulteriore benzina al fuoco, alimentando la discussione sia dentro che fuori dalla Casa.

Alfonso che fa il outing di Zeudi e dice che lei è lí per questo #GrandeFratello #zelena pic.twitter.com/RWJbVuUwq5 — Jass (@Jasskissiz) December 16, 2024

Le reazioni del pubblico e il dibattito sul web

Le conversazioni intercettate hanno diviso il pubblico del Grande Fratello. Sui social, molti fan hanno espresso il proprio dissenso riguardo al comportamento dei concorrenti, considerandolo irrispettoso nei confronti di Zeudi Di Palma:

“Parlare di preferenze sessuali in assenza della persona interessata è inappropriato”.

“Non capisco perché certe questioni debbano diventare oggetto di pettegolezzo”.

Altri, invece, hanno visto la vicenda con maggiore leggerezza, sottolineando come Zeudi sia libera di raccontarsi solo se e quando lo vorrà.

Le insinuazioni all’interno della Casa del Grande Fratello hanno acceso un nuovo dibattito. Tuttavia, resta chiaro che Zeudi Di Palma avrà la possibilità di affrontare l’argomento, ma solo se riterrà opportuno farlo. Come ricordato da molti fan: le preferenze personali non dovrebbero essere oggetto di speculazioni.