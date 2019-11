Stasera in onda su Italia 1, la nuova puntata de Le Iene Show con Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri. Scopriamo a seguire, servizi e anticipazioni della serata. Spazio per l’inchiesta di Gaetano Pecoraro sugli abusi all’interno delle mura vaticane. Luigi Pelazza si occuperà di un pericoloso metodo di pesca.

Le Iene, anticipazioni e servizi del 17 novembre

“Senti io ti prometto una cosa, se tu cerchi mio fratello, dove sei sei ti spezzo”. Questa frase di minacce, rivolta a Gaetano Pecoraro, è stata pronunciata dal fratello di una presunta vittima di abusi sessuali all’interno delle mura vaticane.

Le Iene tornano ad occuparsi degli abusi che sarebbero avvenuti nel pre-seminario San Pio X, l’unico luogo all’interno delle mura vaticane dove vivono dei bambini, i cosiddetti “chierichetti del Papa”. Alcuni seminaristi raccontano di essere stati vittime o di essere a conoscenza di abusi sessuali ai danni di ragazzini di soli 11 anni.

Il dato dell’Onu è allarmante: il Mediterraneo è “il mare più sovrasfruttato al mondo”. Se nel resto del pianeta il 33% della vita marina rischia di non potersi più riprodurre, nel Mediterraneo questo numero arriva addirittura al 62%. Luigi Pelazza, nel servizio in onda stasera a Le Iene, ci mostrerà un metodo molto popolare di pesca, ma estremamente pericoloso, basato su accrocchi creati per attrarre molti pesci in una zona limitata di mare: i cosiddetti f.a.d. illegali.

Lo scherzo ad Alessandro Salustri

Il direttore de Il Giornale è finito vittima dell’ultimo terribile scherzo de Le Iene: se volete ridere a crepapelle vi consigliamo di non perdere l’appuntamento di stasera su Italia1.