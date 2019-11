Stasera, martedì 12 novembre, torna su Italia 1 in prima serata il nuovo appuntamento con Le Iene. Alla conduzione del programma, nella versione del martedì, ritroveremo come sempre Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con le voci fuori campo della Gialappa’s Band. Scopriamo tutte le anticipazioni ed i servizi della serata di oggi, martedì 12 novembre, con le informazioni per lo streaming.

Le Iene, anticipazioni e servizi di martedì 12 novembre

Tra i servizi della puntata de Le Iene, Gaston Zama torna sul caso Enrico, detto Chico Forti, l’uomo che nel 2000 è stato condannato negli Stati Uniti all’ergastolo per omicidio. Il velista e imprenditore televisivo trentino che sta attualmente scontando la sua pena in un carcere della Florida, si è sempre dichiarato innocente e vittima di un errore giudiziario. Nel servizio l’intervista telefonica in esclusiva in cui Chico ripercorrerà tutti i movimenti che hanno portato alla sua incarcerazione a vita.

E poi ancora, intervista doppia al tenore più famoso al mondo Andrea Bocelli ed al figlio Matteo, mentre lo scherzo di oggi de Le Iene sarà a scapito del pugile Clemente Russo.

Il programma può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it ma anche sul sito e app di Mediaset Play.