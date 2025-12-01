Le figlie di Cecilia e De Lellis per la prima volta insieme (FOTO)

Clara e Priscilla insieme per la prima volta: la dolce foto condivisa da Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez

Le due influencer hanno emozionato i follower mostrando un tenero scatto delle loro bambine, che a pochi giorni di distanza l’una dall’altra hanno riempito di gioia le rispettive famiglie.

I rapporti tra i genitori sono così sereni e affiatati che sembra già nascere un legame destinato a durare anche tra le piccole. Si parla di Clara Isabel, figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, e di Priscilla, nata dall’unione tra Giulia De Lellis e Tony Effe. Le due neonate, venute al mondo a pochi giorni di distanza, hanno trascorso la giornata di ieri in una passeggiata in compagnia dei loro genitori.

Il primo scatto insieme

Sui social, dove Giulia conta 5,6 milioni di follower e Cecilia circa 4,4 milioni, entrambe hanno pubblicato una foto che ritrae le bambine affiancate nelle rispettive carrozzine. Le due mamme hanno commentato l’immagine con la scritta “Cip & Ciop”, pur oscurando i volti delle piccole, come già fatto in altre occasioni. Nello scatto si notano soltanto i cappellini delle bimbe e le copertine coordinate, in tonalità tenui: una più vicina al beige, l’altra a un grigio molto chiaro.

La storia di Clara Isabel

Clara Isabel è venuta al mondo il 15 ottobre a Milano. È la prima figlia di Cecilia Rodriguez, 35 anni, e del marito Ignazio Moser, 33. La gravidanza, come più volte raccontato da Cecilia, non è stata semplice. L’influencer ha infatti condiviso con il pubblico la sua esperienza con la procreazione medicalmente assistita, un percorso che ha affrontato con fatica ma anche con grande sostegno da parte delle persone più vicine. “Ci ho impiegato un po’ di anni perché volevo che accadesse tutto in modo naturale…”, aveva spiegato ai follower, raccontando quanto fosse delicato per lei affrontare questo tema.

Priscilla: la piccola di Giulia De Lellis e Tony Effe

Priscilla, invece, è nata a Roma l’8 ottobre, figlia di Giulia De Lellis, 29 anni, e del rapper Tony Effe, 34. La coppia ha condiviso la gioia dell’arrivo della piccola con una serie di post su Instagram. Un mese dopo la nascita, Giulia ha scritto un messaggio pieno d’amore rivolto alla sua bambina: “Vorrei solo che il tempo si fermasse a questo momento. L’amore della mia vita… oggi compie un mese. Già un mese…”, rivelando anche che la nascita è avvenuta sulle note di Stand By Me.

La prima fotografia insieme di Clara e Priscilla ha subito conquistato i social, alimentando l’affetto dei fan verso entrambe le famiglie.