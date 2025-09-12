Le coppie di Amici 24 stanno ancora insieme? Come sono oggi

Amici 24, che fine hanno fatto le coppie nate nel programma? Da Antonia e Senza Cri a Jacopo Sol e Francesca

A pochi giorni dall’inizio della nuova edizione di Amici, cresce la curiosità dei fan non solo per i nuovi talenti in arrivo, ma anche per sapere cosa è successo alle coppie della stagione precedente. L’edizione 24 del talent show si è chiusa a maggio con la vittoria del ballerino Daniele Doria, ma molti spettatori sono ancora affezionati alle storie nate all’interno della scuola.

In diversi casi, le conoscenze sbocciate tra i banchi si sono trasformate in vere relazioni sentimentali, mentre in altri si sono rivelate semplici ma solide amicizie. Facciamo quindi il punto su alcune delle dinamiche più seguite dai fan.

Luk3 e Alessia: tra voci di rottura e smentite social

Tra le coppie più chiacchierate troviamo sicuramente quella formata da Luk3 e Alessia Pecchia. Durante il programma, tra loro e Raffaella si era creato un piccolo triangolo che aveva fatto discutere. Di recente, alcuni follower hanno ipotizzato una crisi tra i due a causa di un post ambiguo pubblicato da Luk3. A tranquillizzare tutti ci ha pensato Alessia, che ha mostrato su TikTok una maglietta con stampata la foto del fidanzato, confermando implicitamente che tutto procede bene. Anche Luk3 ha spiegato che preferiscono mantenere un certo riserbo, per questo non appaiono spesso insieme online. Inoltre sono recenti i video tiktok di lei che balla le canzoni di lui, più conferme di questa..

Jacopo Sol e Francesca: una coppia che resiste

Sembrano andare d’amore e d’accordo anche Jacopo Sol e Francesca, che recentemente hanno condiviso una foto insieme al mare, lasciando intendere di aver trascorso insieme le vacanze estive. Questo nonostante alcune voci di crisi nate nei mesi scorsi, legate a un presunto tradimento da parte di lei. Al momento, però, nessuno dei due ha confermato problemi nella relazione.

Antonia e Senza Cri: una relazione indefinita ma profonda

Più complicata è la situazione tra Antonia e Senza Cri. Le due sono rimaste molto unite anche dopo la fine del programma e continuano a frequentarsi, spesso anche in sala di registrazione. Durante la permanenza nella scuola, molti fan avevano ipotizzato che tra loro ci fosse del tenero e che alcuni momenti più intimi fossero stati censurati. Senza Cri, in passato, aveva negato queste teorie ma senza chiarire del tutto la natura del loro legame. Oggi, la relazione tra loro appare ancora molto stretta, anche se resta avvolta da una certa riservatezza. Che si tratti di amore o di amicizia, il legame tra le due è sicuramente autentico.

Daniele Doria e l’amicizia speciale con Alessio

Daniele Doria, vincitore dell’edizione, ha trascorso un’estate ricca di impegni, tra cui la partecipazione al Battiti Live. Il ballerino è rimasto molto vicino ad Alessio di Ponzio, amico conosciuto proprio ad Amici. La loro complicità ha acceso la fantasia dei fan, soprattutto dopo che Alessio ha messo “mi piace” a un commento in cui venivano shippati. Daniele ha però chiarito la situazione, specificando che si tratta solo di una forte amicizia. Il like, ha detto, è stato messo di fretta, senza neppure leggere il contenuto.