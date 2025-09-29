LDA strattonato da un fan per strada, il VIDEO virale e lui replica

LDA, un video virale dove viene strattonato, ma lui replica stizzito.

LDA fermato per strada a Napoli: un video su TikTok diventa virale

Sta facendo il giro dei social un video pubblicato su TikTok che vede protagonista LDA, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi e figlio del cantante Gigi D’Alessio. La clip, diventata rapidamente virale, è stata girata per le strade di Napoli e mostra un momento piuttosto teso tra il giovane artista e un passante.

Nel video si vede LDA camminare quando viene avvicinato da un uomo che, con il cellulare già in mano, inizia a registrare un video selfie. Senza troppe esitazioni, il signore si avvicina con insistenza, lo afferra quasi per un braccio e gli chiede di cantare: “Veloce!”, dice, rivolgendosi a lui come se fosse un’esibizione a comando.

LDA, colto alla sprovvista, non appare affatto entusiasta della situazione. Cerca di allontanarsi, si scansa in modo deciso e poco dopo si allontana visibilmente infastidito. Il tutto è durato pochi secondi, ma quanto basta per generare polemiche e commenti contrastanti online.

Il commento di LDA

Il video ha fatto così tanto rumore da arrivare direttamente all’artista, che ha scelto di rispondere sui social con un commento chiaro: “Quando uno è troppo gentile e disponibile la gente se ne approfitta.. per chi non è di Napoli e vede questo video sappiate che questa non è la vera Napoli.”

Con queste parole, LDA ha voluto sottolineare il disagio vissuto in quel momento, precisando anche che il comportamento del fan non rappresenta lo spirito accogliente e rispettoso che, secondo lui, caratterizza realmente la città.

Reazioni divise sui social

Come spesso accade in casi simili, la rete si è spaccata. Da un lato c’è chi difende LDA, condannando il gesto invadente dell’uomo e sottolineando che gli artisti non sono obbligati a esibirsi su richiesta, soprattutto in spazi pubblici e senza consenso. Dall’altro, alcuni utenti hanno minimizzato l’accaduto, vedendo nella richiesta un’espressione di entusiasmo da parte di un fan.

Il video ha riacceso il dibattito sul confine tra notorietà e privacy, tra disponibilità e diritto a dire no, anche quando si è volti noti.